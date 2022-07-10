Относились так себе: вот за что Шатунова невзлюбили коллеги-звезды

Недавно в Москве прошло прощание с Юрой Шатуновым, оставившим большой след в поп-музыке 80-х. Несмотря на огромное количество постов со скорбью в соцсетях от коллег по шоу-бизнесу, на похороны пришли лишь единицы, некоторые прислали венки, но большинство из звезд попрощаться с коллегой не приехали вовсе. Сергей Соседов уверен, что этому есть простое объяснение.

Российский журналист и критик Сергей Соседов в интервью с Teleprogramma.pro рассказал, что скончавшийся от инфаркта Шатунов не помогал коллегам по сцене, за что его многие невзлюбили. «Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история», — говорит он и добавляет, что на прощание с бывшим солистом «Ласкового мая» приехали в основном поклонницы. Соседов уверен, что Шатунову очень повезло в свое время оказаться в нужном месте, чтобы стать звездой, однако к другим он относится с прохладой.