Отношения зайдут в тупик: вот, какой знак Зодиака потерпит любовную неудачу в ноябре 2023

Последний осенний месяц редко у кого ассоциируется с романтикой — пасмурная погода, холод и полное отсутствие цветов и зелени на улице не располагают к сентиментальным чувствам и мыслям. Тем ценнее в хмурое время года поддержка, забота и любовь близких людей. Одному из знаков зодиака можно не рассчитывать на уют и ласку — в ноябре 2023 ему предстоит пережить сложный этап во взаимоотношениях с партнером. Звезды подскажут, как исправить критическую ситуацию и не допустить расставания.

Дева

Ноябрь — один из самых сложных месяцев в году. Не за горами Новый год с его многочисленными расходами, суетой и неразберихой, поэтому приходится основательно потрудиться, чтобы запастись деньгами и моральными ресурсами на ближайшее время.

Именно на этот непростой период звезды прогнозируют Деве сложности во взаимоотношениях со второй половинкой. Представителям земной стихии может показаться, что их роман или семейная жизнь зашли в тупик, а сами они уперлись лбом в бетонную стену.

Как известно, редко когда проблемы в отношениях возникают по вине одного-единственного человека.

Звезды говорят, что в трудностях, которые ожидают Деву в ноябре 2023, будет доля и их вины. Земной знак очень капризен и неуступчив, быть может, это и станет причиной разногласий.

Дева никогда не уступает даже в мелочах, горячится и требует, чтобы ее пожелания были исполнены в точности. Партнер, в свою очередь, будет настаивать на том, чтобы к его мнению тоже прислушивались. Никто из них не желает пойти на уступки и смягчить конфликт.

«Почему это должна делать я?» — возмущенно думает Дева, в то время как ее вторая половинка задается тем же самым вопросом.

Никто из них не хочет уступать, потому что считает — если разок предложить компромисс, в дальнейшем партнер сядет на шею и ножки свесит.

Звезды говорят, что у Девы и ее избранника еще есть возможность сесть за стол переговоров и откровенно пообщаться.

Возможно, придется признаться в не самых лучших вещах (например, признать, что ей тяжело считаться с мнением даже близкого человека), но зато удастся расставить все точки над i.

В обратном случае, как утверждают астрологи, отношения обязательно зайдут в тупик, а ссоры станут такой же обыденностью, как завтрак или ужин. Только разговор по душам поможет Деве и ее второй половинке услышать друг друга и исправить эту ситуацию.