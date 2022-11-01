Отношения превращаются в ад: от этих знаков Зодиака женщинам лучше держаться подальше

Построить здоровые и крепкие отношения - заветная мечта каждой женщины. Однако на поиски партнера, обладающего всеми необходимыми для этого качествами, или, по крайней мере, готового меняться и идти на компромиссы, порой уходит много времени. Чтобы не разочаровываться в избраннике, астрологи советуют еще на этапе знакомства узнать его дату рождения. Дело в том, что мужчины, наделенные невыносимым характером, появляются на свет под определенными знаками зодиака. Эксперты назвали топ-5 знаков, от которых нужно держаться как можно дальше.

Овен

Харизматичные мужчины-Овны пользуются большой популярностью у представительниц прекрасного пола. Однако при более близком знакомстве становится понятно, что уроженцы огненного знака слишком упрямы для того, чтобы жить с кем-то в паре.

Для них не существует никакого правильного мнения, кроме своего собственного. Убедить их в неправоте практически нереально.

Близнецы

Отношения с представителями воздушного знака также чреваты конфликтами и жестоким разочарованием. Близнецы не могут долго находиться в отношениях с одной и той же женщиной. Поэтому они либо заведут интрижку на стороне, либо и вовсе в один не слишком прекрасный день распрощаются со своей пассией и отправятся на поиски новых романтических приключений.

Весы

Мужчины, рожденные под воздушным знаком Весов, слишком много сомневаются. Их мнение по тем или иным вопросам постоянно будет колебаться из стороны в сторону, словно маятник часов.

Избраннице этого знака придется самостоятельно принимать решения и решать любые проблемы, пока благоверный пытается найти ответ на очередной вопрос в духе “Быть или не быть?”

Стрелец

Уроженцы этого огненного знака чрезвычайно капризны и требовательны. Мужчины, рожденные под этим созвездием, обожают, когда вторая половинка во всем их слушается и потакает их капризам. Если избранница не собирается исполнять роли хозяйки-повара-официантки-уборщицы одновременно, ей лучше не связываться со Стрельцом.

Козерог

Для Козерога на первом месте всегда будет работа. В день годовщины свадьбы, во время выписки супруги и ребенка из роддома, в любую другую важную дату уроженец этого знака вряд ли будет рядом, потому что решает серьезные рабочие вопросы.