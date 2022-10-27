Отношения Карла III с принцем Гарри испортились задолго до Маркл: причина вас шокирует

Несмотря на то, что Карл III никак не комментирует провокационные заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл, ни для кого не секрет, что младший сын не является любимчиком у короля. Гораздо больше он благоволит старшему, принцу Уильяму, которого считает своим прямым наследником.

Как оказалось, отношения Карла и Гарри не задались с момента рождения мальчика. Принцесса Диана вспоминала, что муж очень внимательно относился к ней во время второй беременности. Он не скрывал, что надеется на появление дочери, которая сможет о нем заботиться в старости. По этой причине она до последнего скрывала от супруга пол будущего ребенка, надеясь, что к родам он передумает. Но, когда принц взял родившегося малыша на руки, он оказался разочарован.

«О Боже, это мальчик. Да еще и рыжий», — привел слова мужа принцессы королевский биограф в книге Эндрю Мортон «Диана: ее правдивая история».

Эти слова леди Спенсер простить супругу не смогла. Она уловила в них намек на оскорбительные слухи о ее романе с офицером Джеймсом Хьюиттом. Вскоре после рождения Гарри Диана переехала от мужа в другой дом, окончательно осознав крах их семьи.