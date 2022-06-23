Отнимет конфету у ребенка: астрологи раскрыли истинное лицо Тельцов

В зодиакальном кругу Тельцы имеют довольно-таки неоднозначную репутацию. С одной стороны, это надежные и целеустремленные люди, рядом с которыми друзья и близкие чувствуют себя как за каменной стеной. С другой же, порой в компании представителей земного знака становится немного скучно – настолько они правильные. Однако портал The Voice утверждает, что на этом недостатки Тельцов не исчерпываются – они обладают целым набором негативных черт. Рассказываем, каких именно.

Все для тебя? Нет, для меня!

Уроженцы земного знака – ужасные эгоисты. С самых ранних лет им кажется, что эта планета вращается вокруг Солнца исключительно ради их нескромной персоны. Тельцы выбирают для себя только самое лучшее: начиная от места в песочнице и заканчивая любимым лакомством.

С возрастом аппетиты их только растут, удовлетвориться малым они уже не могут, и идут на все, чтобы заполучить желаемое.

Благо, упрямства им не занимать – но об этом позже. Если Тельцы чего-нибудь захотят, то получат это, и неважно, что подумают окружающие. Для них даже отнять конфету у ребенка не проблема, если эта конфета станет им позарез нужна.

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Мое и больше ничье

Мало того, что Тельцы – эгоисты, они еще и собственники. Заполучив себе во владение желанную вещицу, они будут чахнуть над ней не меньше, чем Кощей Бессмертный над своим златом – а если призадуматься, то, пожалуй, и больше.

Упаси боже бросить на их сокровище чересчур внимательный взгляд – схватят, прижмут к сердцу и будут оберегать от посягательств.

В отношениях уроженцы земного знака придерживаются той же тактики – если они начнут с кем-то встречаться, то обязательно найдут способ оповестить всех в округе, кто их партнер и что будет с тем, кто рискнет этого партнера увести (спойлер: ничего хорошего).

Переспорь меня, если сможешь

Несколько слов стоит сказать и о легендарном упрямстве Тельцов. Спорить на любые темы – от правильного способа приготовления борща до истинного смысла "Черного квадрата" Малевича – как минимум бесполезно.

Как максимум – энергозатратно, ведь Тельцы способны вынуть душу из оппонента, но настоять на своем.

Представителям этого знака нравится думать, что они специалисты во всем на свете, и поучать окружающих. Ничто не доставляет им большей радости, чем вид поверженного собеседника, изнуренного долгой и эмоциональной дискуссией.

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