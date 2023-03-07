Отметьте в календаре: вот какое затмение весной 2023 может изменить жизнь к лучшему

Многие люди, мало знакомые с астрологией, считают, что влияние на человеческие судьбы оказывает лишь расположение планет и звезд. Однако на самом деле огромную роль играют и другие астрологические явления и события - например, солнечные или лунные затмения. Эксперты советуют следить за расписанием важных астрологических событий, чтобы не пропустить счастливые дни или отложить важные дела с неблагоприятной даты на другую. Рассказываем, какое число в апреле 2023 года следует обвести красным маркером на календаре - оно принесет удачу и изменит жизнь в лучшую сторону.

20 апреля

В этот день произойдет астрологическое событие, которое откроет так называемый коридор - промежуток времени между солнечным и лунным затмениями. Это время издавна считалось не самым благоприятным для людей, однако, по словам астрологов, в этот раз не стоит ожидать неприятностей.

Солнечное затмение, которое состоится 20 апреля, не вполне обычное, а гибридное.

Это означает, что во время затмения его тип изменится - сначала оно будет полным, а затем кольцеобразным. Такое явление возникает нечасто, в последний раз его наблюдали в 2013 году.

Увидеть затмение своими глазами можно будет с 05:37 до 9:59 по московскому времени. Коридор, который оно откроет, будет длиться вплоть до 5 мая, когда состоится лунное затмение. Чем же примечателен этот промежуток времени между двумя астрологическими феноменами?

По словам экспертов, этот коридор подарит возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Особенно это касается даты его начала 20 апреля. Небесные светила сулят всем без исключения знакам зодиака шансы на удачный и благоприятный во всех отношениях день. Карьера, финансы, здоровье - в каждой из сфер все будет благополучно.

Бизнесменам и работающим людям стоит рассчитывать на хорошие новости. Возможно, что вы получите долгожданное вознаграждение за проделанную работу - успешная сделка, повышение по карьерной лестнице или солидная премия не заставят себя долго ждать.

В любви уроженцам всех знаков обещана гармония и взаимопонимание.

Одинокие люди могут познакомиться с человеком, который перевернет их мир - в лучшую сторону, разумеется. Также эта дата прекрасно подходит для того, чтобы признаться в романтических чувствах тому, кто давно нравится. Звезды говорят, что ответ окрылит и подарит надежду на счастье.