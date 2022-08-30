Отменили съемки в последний момент, и вот почему: шоу Малахова настиг новый удар

Пока остальные телеведущие в этом году опасались лишиться работы из-за закрытия или приостановки популярных проектов, карьера Андрея Малахова пошла в гору. На одном из федеральных телеканалов он буквально занял весь прайм-тайм в выходные: по субботам в эфир выходит душевный и ностальгический проект «Привет, Андрей!», а по воскресеньям — музыкальная передача «Песни от всей души».

Но вот его шоу по будням «Прямой эфир» простаивает еще с весны. Программу собирались переформатировать в проект «Малахов» и выпустить уже в марте, но затем планы изменились. Редакция решила уйти от «желтых» скандальных новостей к историям успеха или проблемам простых людей.

Для проекта разработали новый дизайн студии и уже собирались опробовать ее в деле, запланировав съемки пилотных выпусков на конец августа. Но шоу Малахова настиг новый удар: в премьерной сетке эфира с 5 сентября его телепрограммы не оказалось. Съемки отменились в последний момент из-за перестановок в вещании. По информации «Комсомольской правды », выход программы теперь запланирован лишь на вторую половину сентября.