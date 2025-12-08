Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин?

Студия до сих пор держит в секрете ключевые подробности проекта.

В истории Studio Ghibli хватает загадочных страниц, но одна из самых интригующих — неснятый проект Anchor, над которым должны были совместно работать три титана японской анимации: Хаяо Миядзаки, Исао Такахата и Мамору Осии. По мнению экспертов, эта картина могла бы стать величайшим аниме 1980‑х, затмив даже культовые работы самой Ghibli.

Что это было за кино?

О Anchor известно крайне мало: ни концепт‑артов, ни подробного синопсиса, ни даже чёткого представления о сеттинге. Ясно лишь, что проект задумывался как первая официальная полнометражка Studio Ghibli — студии, официально основанной в 1985 году.

При этом Миядзаки к тому моменту уже снял «Навсикаю из долины ветров» (1984), которая формально вышла до создания Ghibli, но задала тон всему последующему творчеству студии.

Судя по обрывочным свидетельствам, Anchor должен был объединить экологическую философию и магию природы — фирменный почерк Миядзаки, тонкую эмоциональность и наблюдательность в духе французской новой волны — визитную карточку Такахаты и мистико‑сюрреалистическую эстетику и любовь к абстракции — черты, характерные для Осии.

Почему проект не состоялся?

В 1995 году в интервью для Kinema Junpo Мамору Осии кратко описал причину:

«Мы втроём собрались и придумали сюжет, но однажды ночью у нас случился серьёзный конфликт, мы не сошлись во мнениях — и я ушёл».

Что именно стало яблоком раздора? Осии намекал на фундаментальные различия в подходах. Его собственный стиль — мрачный, лаконичный, полный символизма (как в «Яйце ангела» 1985 года). А вот видение Миядзаки и Такахаты — яркое, насыщенное деталями, с акцентом на человечность и гармонию.

«Кремлёвские» аналогии Осии

В том же интервью, обсуждая причины отмены проекта. Осии неожиданно сравнил Studio Ghibli с Кремлём — символом жёсткой иерархической структуры СССР. Он охарактеризовал коллег в духе политических аллегорий:

Такахата — «сталинист»: внешне тёплый, но резкий в решениях;

Миядзаки — «троцкист»: харизматичный, но неуступчивый;

продюсер Тосио Судзуки — «глава КГБ»: держатель системы.

Осии не шутил, а подчёркивал, что в Ghibli царит «слишком жёсткий контроль», а его собственные ценности (например, любовь к гастрономическим удовольствиям) не вписываются в студийную культуру.

Что осталось от замысла?

Хотя Anchor так и не появился на свет, его дух отчасти воплотился в других проектах:

«Небесный замок Лапута» (1986) — первый официальный фильм Ghibli, где Миядзаки реализовал часть идей, возможно, задуманных для Anchor;

«Яйцо ангела» (1985) Осии — пример той самой «абстрактной» эстетики, которая могла стать частью совместного проекта;

поздние работы Такахаты (например, «Сказания о принцессе Кагуя») — отражение его интереса к тонким эмоциональным нюансам.

Anchor — не «ещё один неснятый мультфильм». Это символ момента, когда три уникальных видения могли слиться в нечто беспрецедентное.

Сегодня, когда Ghibli переживает новые вызовы, история Anchor напоминает: даже великие проекты могут разбиться о несовпадение взглядов.

