«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

Попытались разобраться в касте новогоднего капустника и не сойти с ума.

11 декабря в кино и 31 декабря на ТНТ стартует музыкальная кинофантазия «Невероятные приключения Шурика» – не ремейк в строгом смысле, а дерзкая игра с классикой: от «Операции “Ы”» до «Иронии судьбы», с отсылками к «Форресту Гампу», «Мэри Поппинс» и другой классике зарубежного и советского кино.

В кадре – почти 70 звезд: комики, певцы, актеры театра и кино. Мы покопались во всех доступных источниках и попытались собрать полный актерский состав фильма «Невероятные приключения Шурика».

Разбираемся, кто есть кто в этом праздничном калейдоскопе.

Главный герой: Тимур Батрутдинов в роли Шурика

Главную роль в «Невероятных приключениях Шурика» играет Тимур Батрутдинов, звезда ТНТ, резидент Comedy Club, известный под прозвищем Каштан.

Его Шурик не копия героя Александра Демьяненко: это современный персонаж, который, подобно Форрест Гампу, рассказывает историю любви, путешествуя сквозь сюжеты культовых фильмов. Батрутдинов принес комедии фирменную иронию и легкость с отсылками к культовому образу.

Нина и Саахов: кого сыграют звезды ТНТ

Партию Нины (в оригинале – Натальи Варлей) взяла на себя Марина Кравец, тоже из Comedy Club. Ее героиня – не просто «студентка, комсомолка и красавица», а современная женщина с характером, способная и рассмешить, и растрогать.

Гарик Мартиросян перевоплотился в Саахова – ироничную версию персонажа Владимира Этуша.

Другие знаковые перевоплощения

Никита Кологривый играет Женю Лукашина, переосмысляя образ Андрея Мягкова: его Лукашин – не мягкий интеллигент, а человек с «острыми углами», но с тем же внутренним теплом.

Необычная двойная роль досталась Славе Копейкину («Слово пацана. Кровь на асфальте»): он одновременно Сыроежкин и Электроник – отсылка к «Приключениям Электроника». Ирина Горбачева стала Мэри Поппинс, добавив элегантности и немного загадочности любимой няне.

Ляйсан Утяшева играет Калугину из «Служебного романа», а Павел Воля – Новосельцева: дуэт, который обыгрывает классический служебный флирт, но в современной оптике.

Даже Ольга Бузова появляется в роли медсестры – легкая пародия на эпизодических персонажей советских комедий.

Музыкальные гости: Лазарев, Долина и потенциальные проблемы

Среди музыкальных гостей – Сергей Лазарев и Лариса Долина. Однако с последней связана интрига: по данным СМИ, сцену с Долиной (она должна была перепеть хит Инстасамки «За деньги – да») могут вырезать из‑за скандала с недвижимостью и «Эффектом Долиной».

Пока неизвестно, останется ли ее номер в финальной версии.

Приглашенные звезды: Дмитриенко и Самойлова

Кого сыграют Ваня Дмитриенко и Оксана Самойлова в «Невероятных приключениях Шурика» – пока что тайна за семью печатями. Но мы уверены, что они, скорее всего, просто исполнят свои песни в стилистике советских мюзиклов – или переосмыслят старые хиты.

Учитывая медийный бэкграунд Самойловой, можно предположить, что без остроумных шуток о разводе с Джиганом тоже не обойдется.

Что случилось с Чебубу?

А что насчет Чебубу? Поначалу фильм анонсировали как «Чебубу и другие приключения Шурика», намекая на нового персонажа – гибрид Чебурашки и трендовой игрушки Лабубу.

Но после конфликта с «Союзмультфильмом» от Чебубу отказались: в промо‑материалах его больше нет, а в пресс‑релизах акцент сделан исключительно на Шурике. Вероятнее всего, персонаж был ситуативным маркетинговым хайп-ходом – и в итоговой версии его не будет.

Итог: что ждет зрителя

В целом «Невероятные приключения Шурика» – это не реставрация классики, а ее смелая перетасовка: от бюрократических лабиринтов «Служебного романа» до горных перевалов «Кавказской пленницы».

И если вы готовы к тому, что знакомые герои заговорят на новом языке, – этот новогодний аттракцион точно для вас. Но если вас воротит от ремейков даже в такой яркой обертке – 0 % осуждения, 100 % понимания.

