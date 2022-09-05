Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой

Некоторые люди идут по жизни так легко, словно их ведут какие-то высшие силы. Они излучают добро и свет, им постоянно сопутствует удача, а окружающие так и тянутся к ним, словно к ясному солнышку. Астрологи считают, что такая позитивная энергетика дана немногим знакам зодиака - эти счастливчики действительно находятся под покровительством у вселенной. Рассказываем, о ком идет речь.

Рак

Люди, появившиеся на свет под знаком Рака, полны доброты, сострадания к окружающим, эмпатии. Мироздание дало им бесценный дар - уметь читать человеческие души, словно открытую книгу и приходить на помощь в случае необходимости. У Раков прекрасно развито шестое чувство, они отлично понимают, когда человека лучше оставить в одиночестве наедине с собой, а когда стоит сесть рядом и поговорить по душам.

Представители водного знака по-настоящему любят человечество и стремятся сделать мир лучше.

Кроме того, они являются хорошим примером для окружающих - глядя на них, люди тоже начинают совершать добрые дела и нести в этот мир радость и позитив.

Дева

Представители земного знака получили от вселенной в дар настоящую мудрость. С самого юного возраста Девы отличаются рассудительностью и проницательным умом, поэтому к их словам прислушиваются даже взрослые. В дальнейшем это качество становится только сильнее. Сверстники порой побаиваются Дев за недетскую мудрость, но в итоге признают авторитет представителей знака и обращаются к ним за советом. Кроме того, Девы являются сторонниками просвещения, им нравится рассказывать людям о том, как удивителен этот мир и каковы его безграничные возможности.

Поэтому уроженцы знака нередко выбирают для себя профессию воспитателей, учителей, вузовских преподавателей.

Рыбы

Еще один знак зодиака, наделенный божественным даром - это Рыбы. Представители водной стихии как никто другой умеют сострадать людям и помогать им в трудных жизненных ситуациях. Подобно Раку, уроженцы этого знака с легкостью определяют, нуждается ли человек в помощи, готов ли он ее принять, и если интуиция подсказывает им, что ответ утвердительный, они приступают к выполнению своей миссии. Рядом с чуткими и понимающими Рыбами людям действительно становится легче и спокойнее - они и выслушают, и утешат, и просто за руку подержат.