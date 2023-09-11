Отмечала день рождения: из-за Долиной случился переполох на борту самолета (видео)

Лариса Долина встретила свое 68-летие на высоте 10 тысяч километров. Этот день рождения народная артистка забудет еще не скоро.

Звезда летела на самолете домой и даже не думала привлекать к себе внимание. И все же певица невольно устроила переполох на воздушном судне. В личном Telegram-канале исполнительница опубликовала видео, где показала, что произошло.

Знаменитость сидела на своем месте и никого не трогала, как вдруг услышала живую игру на саксофоне и всем известную мелодию. Бортпроводники наверняка пришли в ужас из-за того, что пассажиры наглым образом нарушили правила, толпой передвигаясь по салону.

Сотрудники Ларисы Александровны знают, как строго она оценивает чужие вокальные данные, но все равно не побоялись фальшиво исполнить для нее песню Happy Birthday. Звезда была тронута до глубины души и приняла в дар не только праздничную композицию, но и шикарный букет белых роз.