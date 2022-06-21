Отмалчиваться не стала: Самбурская раскрыла все карты

Настасья Самбурская взбудоражила поклонников рассуждениями об отношениях. Знаменитость поделилась своим мнением в личных социальных сетях.

Звезда «Универа» не стала скрывать, что думает по поводу мужских измен. По словам артистки, которая отвечала на вопрос своей подписчицы о неверности в паре, она уверена, что не только мужчины, но и женщины изменяют своим партнерам, и случается это тоже часто. Обсуждают женские измены реже лишь потому, что те умеют оставаться незамеченными.

«Женщины изменяют не реже, просто тщательнее умеют это скрывать», — уверена артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровение Самбурской. Одни согласились с высказыванием артистки, тогда как другие решили, что таким образом знаменитость, которая в течение года была женой актера Кирилла Дыцевича, может намекать и на проблемы в собственных отношениях.