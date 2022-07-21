Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Пользователи Сети не ожидали такого поступка от артистки.
Ханде Эрчел шокировала поклонников, отреагировав на трогательное видео. Как оказалось, артистка следит за творчеством своих фанатов.
Последнее время звезда сериала «Постучись в мою дверь» стремительно теряет популярность. Дело в том, что она не участвует в новых проектах, а в СМИ появляется лишь из-за слухов о своей личной жизни. Однако преданные поклонники, как оказалось, все еще с любовью относятся к своему кумиру и стремятся доказать это. Так, несколько дней назад одна из фанаток сделала трогательно видео с заголовком «Hande Erçel: позволь мне обожать тебя», которое состояло из нарезки милых роликов с участием Ханде и ассоциаций от других фанатов, и опубликовала его в своем блоге. Ролик она решила записать, чтобы доказать любовь поклонников артистки со всего мира.
Видео тут же разлетелось по социальным сетям. Тысячи пользователей Сети похвалили поклонницу за работу, а среди восторженных отзывов можно было встретить комментарий и самой Эрчел. Под роликом они оставила лаконичное сообщение из смайликов сердечка, чем шокировала подписчиков. Многие признались, что не ожидали ответа от самой знаменитости, поэтому рады, что Эрчел ценит их творчество.