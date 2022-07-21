Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел

Ханде Эрчел шокировала поклонников, отреагировав на трогательное видео. Как оказалось, артистка следит за творчеством своих фанатов.

Последнее время звезда сериала «Постучись в мою дверь» стремительно теряет популярность. Дело в том, что она не участвует в новых проектах, а в СМИ появляется лишь из-за слухов о своей личной жизни. Однако преданные поклонники, как оказалось, все еще с любовью относятся к своему кумиру и стремятся доказать это. Так, несколько дней назад одна из фанаток сделала трогательно видео с заголовком «Hande Erçel: позволь мне обожать тебя», которое состояло из нарезки милых роликов с участием Ханде и ассоциаций от других фанатов, и опубликовала его в своем блоге. Ролик она решила записать, чтобы доказать любовь поклонников артистки со всего мира.

Видео тут же разлетелось по социальным сетям. Тысячи пользователей Сети похвалили поклонницу за работу, а среди восторженных отзывов можно было встретить комментарий и самой Эрчел. Под роликом они оставила лаконичное сообщение из смайликов сердечка, чем шокировала подписчиков. Многие признались, что не ожидали ответа от самой знаменитости, поэтому рады, что Эрчел ценит их творчество.