Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел

Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел

21 июля 2022 12:15
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел

Пользователи Сети не ожидали такого поступка от артистки.

Ханде Эрчел шокировала поклонников, отреагировав на трогательное видео. Как оказалось, артистка следит за творчеством своих фанатов.

Последнее время звезда сериала «Постучись в мою дверь» стремительно теряет популярность. Дело в том, что она не участвует в новых проектах, а в СМИ появляется лишь из-за слухов о своей личной жизни. Однако преданные поклонники, как оказалось, все еще с любовью относятся к своему кумиру и стремятся доказать это. Так, несколько дней назад одна из фанаток сделала трогательно видео с заголовком «Hande Erçel: позволь мне обожать тебя», которое состояло из нарезки милых роликов с участием Ханде и ассоциаций от других фанатов, и опубликовала его в своем блоге. Ролик она решила записать, чтобы доказать любовь поклонников артистки со всего мира.

Видео тут же разлетелось по социальным сетям. Тысячи пользователей Сети похвалили поклонницу за работу, а среди восторженных отзывов можно было встретить комментарий и самой Эрчел. Под роликом они оставила лаконичное сообщение из смайликов сердечка, чем шокировала подписчиков. Многие признались, что не ожидали ответа от самой знаменитости, поэтому рады, что Эрчел ценит их творчество.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Related video