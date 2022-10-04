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Киноафиша Статьи Отлученная от дворца Меган Маркл пошла ва-банк: ответ Карлу III предали огласке

Отлученная от дворца Меган Маркл пошла ва-банк: ответ Карлу III предали огласке

4 октября 2022 19:30
Отлученная от дворца Меган Маркл пошла ва-банк: ответ Карлу III предали огласке

Конфликт в королевской семье набирает обороты.

Буквально накануне был представлен первый официальный портрет короля Великобритании Карла III с супругой Камиллой. Монарх вместе с королевой-консортом позировали рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Мужчины были одеты в строгие костюмы, а женщины — в официальные темные платья. От публики не укрылось, что Карл III пригласил на фотосессию лишь старшего сына, будто обделив вниманием младшего. По всей видимости, это было сделано, потому что ранее принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий.

Отлученная от дворца Меган Маркл пошла ва-банк: ответ Карлу III предали огласке

Однако отлученная от дворца герцогиня не упустила случая насолить свекру и пошла ва-банк. По странному совпадению, уже через несколько часов в Сети появились и портреты супругов от известного фотографа Британии. На фото Гарри в костюме держит за руку Меган, которая облачилась в эффектный красный комбинезон. Пользователи соцсетей уже оставили под снимками множество восхищенных комментариев. Таким образом, затмить королевские кадры Меган удалось.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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