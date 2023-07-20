«Отличный генофонд»: Нагиев зря годами не показывал брутального младшего брата

Дмитрий Нагиев — один из самых скрытных российских актеров. На протяжении многих лет он умудрялся прятать от многочисленных поклонников младшего брата, который оказался тем еще красавчиком и мачо.

Евгению Нагиеву 52 года. В отличие от Дмитрия, он ведет непубличный образ жизни. В свое время мужчина попробовал свои силы в кино и засветился в сериале «Крот», но актерскую карьеру так и не построил. Родственник артиста — успешный бизнесмен, владеющий сетью мини-отелей. Но это еще не все его заслуги.

Нагиев-младший в прошлом инструктор по бодибилдингу. Прежде именно он тренировал своего старшего брата. Вот кому Дмитрий обязан своей потрясающей формой.

Интернет-пользователи горячо обсуждают редкое фото Евгения, попавшее в Сеть. Многие даже не ожидали, что он ничуть не уступает своему звездному брату, по которому сходят с ума миллионы женщин по всей стране.