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Киноафиша Статьи «Отличный генофонд»: Нагиев зря годами не показывал брутального младшего брата

«Отличный генофонд»: Нагиев зря годами не показывал брутального младшего брата

20 июля 2023 07:30
«Отличный генофонд»: Нагиев зря годами не показывал брутального младшего брата

Актер не единственный мачо в семье.

Дмитрий Нагиев — один из самых скрытных российских актеров. На протяжении многих лет он умудрялся прятать от многочисленных поклонников младшего брата, который оказался тем еще красавчиком и мачо.

Евгению Нагиеву 52 года. В отличие от Дмитрия, он ведет непубличный образ жизни. В свое время мужчина попробовал свои силы в кино и засветился в сериале «Крот», но актерскую карьеру так и не построил. Родственник артиста — успешный бизнесмен, владеющий сетью мини-отелей. Но это еще не все его заслуги.

Нагиев-младший в прошлом инструктор по бодибилдингу. Прежде именно он тренировал своего старшего брата. Вот кому Дмитрий обязан своей потрясающей формой.

«Отличный генофонд»: Нагиев зря годами не показывал брутального младшего брата

Интернет-пользователи горячо обсуждают редкое фото Евгения, попавшее в Сеть. Многие даже не ожидали, что он ничуть не уступает своему звездному брату, по которому сходят с ума миллионы женщин по всей стране.

«Отличный генофонд в семье Нагиевых, оба брата — зачет», — удивляются в Сети.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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