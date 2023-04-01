Отличные психологи: эти знаки Зодиака лучше всех умеют слушать

Если еще лет десять назад поход к психологу считался причудой и блажью, сегодня обращаться к специалисту не стесняются люди самых разных возрастов. Кто-то приходит на консультацию с проблемами в личной жизни, кто-то хочет решить неприятные рабочие вопросы. По словам астрологов, порой необязательно отправляться к профессионалу - есть знаки зодиака, которые от природы наделены всеми качествами, необходимыми психологу. Они могут выслушать и дать дельный совет.

Рак

Представители водного знака славятся своей эмпатией. Если человек, который находится рядом с ними, испытывает душевную боль и дискомфорт, Рак непременно это почувствует и придет на помощь.

Навязчиво расспрашивать уроженцы знака никого не будут, но постараются сделать так, чтобы собеседник ощутил атмосферу доброжелательности и доверился. Практичный ум Рака разберет ситуацию по косточкам и подскажет верное решение.

Порой окружающие начинают злоупотреблять готовностью Рака помочь и используют его в качестве хрестоматийной жилетки. Однако этот знак рад оказать поддержку в любом случае, даже если чувствует подвох.

Весы

Сложно представить себе более сбалансированный знак зодиака, чем Весы. Уроженцы воздушного знака сами достигают желанной гармонии и помогают прийти к ней окружающим, если те изъявят такое стремление.

Парадоксально, но представителям знака бывает сложно разобраться в самих себе. Зато они удивительно ясно видят, как следует поступить в той или иной ситуации людям, которые обратились за помощью.

Весы обладают невероятным тактом, даже сложную проблему они разбирают так, что у человека не возникнет ни малейшего дискомфорта. Если они выбирают для себя сферу психологии, из них получаются прекрасные специалисты.

Водолей

По Водолею порой и не скажешь, что он прирожденные психолог. Зачастую окружающим кажется, что этот знак сосредоточен на самом себе и вряд ли заинтересуется чужими делами.

На самом деле это не так. Представители воздушного знака готовы прийти на помощь людям, которые в этом остро нуждаются. В такие моменты Водолей забывает о себе и полностью концентрируется на чужих проблемах.

Общаться с уроженцами знака невероятно легко, они не вытягивают информацию клещами, а создают доверительную атмосферу. Мудрость, присущая Водолею, позволяет ему давать собеседникам дельные советы.