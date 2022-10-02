Отличите съедобное от несъедобного: сложный тест

Когда-то давно у еды была лишь одна функция - утолить голод. О том, чтобы изысканно приготовить блюдо и не менее красиво его подать, речи не шло. Однако времена меняются, и в настоящее время люди едят не только для того, чтобы поддержать свои силы, но и чтобы пощекотать себе нервы. Журнал Time однажды составил целый рейтинг самых опасных в мире блюд, в который вошла в том числе рыба фугу. Эта обитательница подводных глубин содержит в себе яд-тетродотоксин, способный убить человека за каких-то десять минут. Яд поражает нервную систему, отказывают сердце и легкие, но если ее правильно приготовить, - а это целое искусство - в малых дозах тетродотоксин даже полезен для здоровья. Правда, чтобы отведать блюдо из опасной рыбы и понять, какова же она на вкус, придется немало заплатить - как минимум тысячу долларов. Поскольку яд рыба фугу получает извне, питаясь бактериями Pseudomonas, в специальных условиях можно вырастить абсолютно здоровую, незараженную ядом особь. Вот только спросом такие рыбки не пользуются - гурманов привлекает именно риск.

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