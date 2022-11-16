Отличите дешевую вещь от дорогой: всего 1 человек из 10 сможет набрать 8/8

Мир моды поистине удивителен и непредсказуем. Обычные с виду туфли могут стоить, как крыло самолета, а сияющий аксессуар, хоть и выглядит дорого-богато, обойдется в сущие копейки. Однако самые дорогостоящие в истории моды вещи продаются вовсе не в шоурумах, а на аукционах - покупатели готовы платить баснословные деньги за наряды, в которых щеголяли знаменитости. Так, например, белое платье Мэрилин Монро, в котором она появилась в фильме “Зуд седьмого года” - да-да, то самое, подол которого соблазнительно взмывал вверх от порыва ветра - в 2011 году было продано за $5,6 миллионов. Побить этот рекорд до сих пор не удалось никому - даже маленькому черному платью, известному зрителям по фильму “Завтрак у Тиффани”. Наряд от Givenchy, в котором на экране блистала Одри Хэпберн, ушло с молотка в частную коллекцию всего лишь за миллион долларов. А металлическое бикини Принцессы Леи из “Звездных войн” обошлось поклоннику в $96 000.

Сможете ли вы угадать, где дорогостоящая дизайнерская вещь, а где - массмаркет, который можно дешево купить в любом торговом центре? Проверьте свою модную интуицию с помощью нашего теста.