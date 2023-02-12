Отличить Фреда от Джорджа в «Гарри Поттере» мог любой: подсказка была на виду

Яркими персонажами серии фильмов о Гарри Поттере являются не только главные герои, но и их близкие друзья. Забавные братья-близнецы Фред и Джордж Уизли украшали сюжет всех картин своими безбашенными выходками и искрометным юмором. А в решающих ситуациях они смогли проявить недюжинную храбрость и отвагу, чтобы защитить остальных волшебников.

Часть шуток братьев строилась на их схожести. В некоторых эпизодах отличить сыновей друг от друга не могла даже их мать: именно так произошло в первом фильме серии в сцене на вокзале Кингс-Кросс. Но внимательные зрители заметили полезное отличие. Оказалось, что на чемоданах Фреда и Джорджа значились их инициалы, по которым мальчиков и можно было идентифицировать.

А в жизни исполнителей ролей, братьев Фелпсов, различают другим способом. У Оливера есть довольно заметная родинка на шее, которая отсутствует у Джорджа. Даже родителям актеров эта отличительная черта помогает определиться, кто находится перед ними в тот или иной момент.