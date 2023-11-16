Отличился не только Петров: топ-5 самых неожиданных свадеб 2023 года

Этот год выдался богатым на звездные свадьбы. Однако новости о некоторых торжествах свалились на поклонников как снег на голову.

Александр Петров

Все ждали, когда же актер наденет кольцо на пальчик Стаси Милославской. Но знаменитой девушке Петров предпочел никому не известную москвичку Викторию Антонову. Парочка познакомилась на улице и вскоре отправилась в ЗАГС.

Кирилл Туриченко

Солист «Иванушек» умеет удивлять. Певец женился на Дарье Тарасовой в разгар съемок клипа на песню «Я хочу любви». Невеста не могла и предположить, что свадьба настоящая, а не постановочная.

Крис Эванс

Капитан Америка уверял, что он против свадеб. Однако голливудский красавчик пошел против собственных принципов и тайно женился на Албе Баптиште. Во время церемонии гостям строго запретили документировать происходящее.

Олеся Малибу

От эпатажной дивы всегда ждут подвоха. Многие были уверены, что телезвезда пошутила о своем замужестве. Но нет, Малибу действительно вышла замуж за предпринимателя Артемия.

Александр Головин

После череды скандалов, связанных с внебрачным ребенком, звезда «Кадетства» все же решил остепениться. В июле прошла трогательная свадебная церемония, избранницей актера стала Александра Попова.