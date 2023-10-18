Отличилась пьяной: танцующая на столе невестка Орбакайте стала посмешищем в США

Никита Пресняков родился с золотой ложкой во рту. Сын популярного певца и дочери Примадонны российской эстрады, он всегда пользовался большой популярностью у барышень. Окольцевать рыжеволосого красавца удалось модели Алене Красновой. Правда, недавно поползи слухи о скором расставании парочки.

Все дело в слишком раскованном поведении супруги артиста. Сейчас муж с женой проживают в США: Пресняков строит карьеру клипмейкера, тогда как Краснова пока находится в поисках себя. Девушку часто видят на различных вечеринках. На недавнем празднике красотка пустилась во все тяжкие.

Модель «отжигала» в одном из американских клубов вместе с друзьями, снимая свои приключения на видео. В какой-то момент девушку привлекли танцующие на столе, и она решила присоединиться к веселой компании. Многие ожидали негативной реакции Никиты Преснякова на выходку избранницы, но звездный наследник лишь поддержал супругу.