Отличаются от других: особенность внуков Михалкова невозможно игнорировать

Семья Никиты Михалкова всегда привлекала к себе много внимания. Вместе с супругой Татьяной режиссер обзавелся тремя детьми и семью внуками. И россияне давно заметили за ними одну интересную деталь.

Родные известного постановщика сильно отличаются от других звездных наследников. Часто богатым и знаменитым приходится краснеть за выходки своих отпрысков. Двери скандальных шоу всегда открыты для родственников популярных людей, которым хочется получить свою порцию хайпа.

Однако внуки Никиты Сергеевича ни разу не были замечены в публичных скандалах и стараются держаться подальше от шоу-бизнеса. Трясти грязным бельем на всю страну никто из них не стал, хотя наверняка в их личной и семейной жизни тоже бывают конфликты. И эта позиция немало восхищает широкую общественность.