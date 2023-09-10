Отличалась от простых людей: кем работала мать Королевой до эмиграции в США

Каждый, кто видел Людмилу Порывай, понимает, откуда ее дочь Наташа Королева получила свой яркий талант и энергичность. Женщине уже исполнилось 77 лет, но она продолжает вести активную жизнь и находить себе новые хобби.

Последнее время мать звезды живет в США, где собирается зарабатывать поздравлениями собственного сочинения. Но в молодые годы Людмила успела построить неплохую карьеру и даже заработать известность за пределами страны.

Порывай всегда отличалась трудолюбием и целеустремленностью.

Она успевала растить двух дочек, заниматься домом и в то же время трудилась на трех работах. Кроме привлекательной внешности она отличалась также вокальными данными, поэтому пела сразу в нескольких коллективах. Вместе с капеллой «Светоч» артистка посетила множество фестивалей, а в 86-м даже выступала перед британской королевой Елизаветой II.

В 2012 году Людмила появилась и на телевидении. Вместе с дочками она вела кулинарное шоу на федеральном канале. Целых два года Порывай удивляла зрителей возможностями домашней кухни.