Отличается от других: что известно о внуке Шукшиной, от которого отреклась родная мать

Внук Марии Шукшиной Марк с первых дней жизни растет под пристальным вниманием публики. Дело в том, что возлюбленная его сына и мать мальчика Фрея в течение долгого времени пыталась доказать родство сына со знаменитой семьей. А Шукшины в свою очередь отказывались признавать Марка наследником. Однако после проведенных ДНК-тестов именно они начали воспитывать ребенка.

Сегодня юный Марк живет в большой и полной семье. Им занимается не только отец Макар, но и бабушка. И, как признается артистка, внук нередко шокирует ее своим поведением. По словам Шукшиной, Марк растет вдумчивым и умным ребенком. Он отличается от всех наследников артистки, а один из его главных интересов — мир кинематографа.

«Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличается от всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью», — рассказала знаменитость в одном из интервью.

Артистка уверена: именно она может показать внуку, как правильно себя вести. Поэтому тратит немало сил на его воспитание.