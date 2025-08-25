Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — это не просто история о трёх провинциальных девушках, приехавших покорять столицу. Это картина о взрослении, о выборе между мечтой и реальностью, о том, как однажды сделанное решение меняет всю жизнь.

Лента вышла в 1979 году, получила «Оскар» и до сих пор остаётся одной из самых любимых у зрителей. Каждый пересмотр открывает в ней новые детали: в репликах, жестах, мимолётных взглядах персонажей.

Но уверены ли вы, что помните все эти мелочи? Что сможете без запинки назвать, какие книги стояли на полке у Кати, какая песня играла на вечеринке у Рудика или кто первым заметил Гошу? Именно на этих тонкостях и строится настоящая магия фильма.

Наш тест из шести вопросов создан ради проверки: насколько внимательно вы смотрели «Москву слезам не верит» и сможете ли вы назвать себя настоящим экспертом по этой культовой ленте. Готовы испытать память? Тогда вперёд — и пусть победит самый преданный фанат.

«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги.