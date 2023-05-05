Отлавливали с мороженым в руках: не поверите, как советские дети попадали на экраны

Сегодня детский кинематограф практически не отличается от взрослого. А порой к юным актерам выдвигают даже больше требований, чем к их более опытным коллегам. Конечно, изменился и сам процесс отбора артистов на роли.

Трудно поверить, но еще в советское время ребенку достаточно было просто гулять с друзьями на улице, чтобы попасть в картину. Помощники режиссера ходили по столице в поисках детей, которые бы гармонично смотрелись в кадре. Чаще всего ассистенты бродили рядом с киностудией «Мосфильм» или возле станции метро ВДНХ.

Харизматичные мальчики и девочки могли спокойно прогуливаться с мороженым в руках, в то время как их замечали проницательные помощники режиссеров. Так на большие экраны попали Наталья Вавилова, Сергей Шевкуненко, Вячеслав Царев и многие другие. А некоторым юным актерам даже не нужно было выходить на улицу, поскольку иногда ассистенты наведывались прямо в школы.