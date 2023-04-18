Откуда в СССР появился граненый стакан: такого ответа вы не ожидали

Граненый стакан — один из главных символов общественного питания СССР. Он полюбился жителям страны удобной формой и прочностью, однако далеко не все знают, как он появился в советских кафе и на кухнях.

Согласно легенде, граненый стакан придумали еще во время Петра I. Якобы ему преподнес подарок владимирский стекловар Ефим Смолин, от которого император остался в восторге, оценив прочность и практичность.

И после этого приказал наладить производство такой посуды, чтобы обеспечить ей не только Санкт-Петербург, но и всю страну.

На самом же деле массовое производство началось значительно позднее. Во времена СССР привычную публике форму придумала скульптор Вера Мухина, и стаканы начали производить на заводе в городе Гусь-Хрустальный. Петр I же действительно был причастен к появлению стакана, но та версия выглядела несколько иначе, хотя и действительно имела стенки с гранями. В музеях до сих пор можно увидеть именно те версии, сохранившиеся на протяжении нескольких веков.