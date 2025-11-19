Меню
19 ноября 2025 14:44
Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)

Теперь осталось выяснить, в кого превращалась Дракониха в сиквеле.

Помните тот момент из начала «Шрэка», где лорд Фаркуад допрашивает Пряню? Злодей требует выдать ему «информацию», и испуганный пряничный человечек выдает: «Она… она замужем за Шляпником!». И дальше – пустота. Никакого Шляпника в сюжете больше нет и не было.

Эта фраза десятилетиями висела в воздухе странной шуткой, которая в русской версии так и осталась неразгаданной. Но ответ оказался одновременно проще и интереснее – нужно было лишь включить мульт в оригинале.

Весь этот абсурдный диалог – дословное цитирование старой английской детской песенки «The Muffin Man» (Булочник), выяснили на Pikabu. В оригинале Пряня и Фаркуад дублируют строчки песенки

You know the Muffin Man?The Muffin Man?The Muffin Man!Who lives on Drury Lane!

Для западного зрителя это была понятная и смешная отсылка – классический детский стишок, который здесь пародийно превратили в допрос с пристрастием.

Но для российского зрителя песенка была бы абсолютно неузнаваемой. Локализаторы, чтобы хоть как-то спасти шутку, заменили незнакомого «булочника» на известного по «Алисе в Стране чудес» Шляпника.

Получилось загадочно, но первоначальный юмор – абсурдность перечисления персонажей из детского стишка – безвозвратно улетучился.

Так что никакого тайного персонажа или скрытой сюжетной линии не существует. Просто старая добрая языковая загадка, которая наконец-то нашла свое решение. Жаль Шляпника – он бы точно украсил собой болото Шрека.

Фото: Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
