Откуда у Михалковой из «Уральских пельменей» такая фамилия: ответ неочевидный

Юлия Михалкова еще в детстве решила, что будет звездой. Ради исполнения заветной мечты она была готова на любые жертвы.

Эффектная красотка обрела всероссийскую славу благодаря шоу «Уральские пельмени». При этом многие полагают, что артистка может похвастаться родственными связями с влиятельным актером и режиссером Никитой Михалковым. Якобы именно это и помогло ей появиться на больших экранах.

Но правда оказалась куда прозаичнее. В одном из интервью знаменитость дала неочевидный ответ на волнующий всех вопрос о том, откуда у нее такая фамилия.

Как выяснилось, звезда давно использует псевдоним. От своей настоящей фамилии Юлия легко отказалась в пользу более благозвучного и выигрышного варианта. Так она превратилась из Матюхиной в Михалкову. А слухи о родстве с именитым киноделом играют артистке на руку.