«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР

В конце 70-х Алексей Коренев снимал свою комедию «По семейным обстоятельствам» и мечтал заполучить в картину Ролана Быкова. Актер был страшно занят — играл в нескольких проектах и параллельно ставил собственные фильмы. Согласился только при условии: один день съемок и ни минутой больше. Задача непростая — но это пошло картине на пользу.

Роль логопеда, к тому же страдающего от дефекта речи, казалась почти издевкой, но Быков отыграл ее гениально.

На площадке предупредил сразу: переснимать ничего не будет, снимайте с первого дубля. Коллеги потом шутили, что текст он зубрил прямо в лифте «Мосфильма».

И действительно — сцена, где его герой приходит к родителям маленькой Леночки и объясняет диагноз ребенка, получилась неровной, зато блестящей.

Быков так виртуозно коверкал слова, что вся группа едва держалась от смеха. А Евгений Евстигнеев, находившийся в кадре, вовсе не выдержал — расхохотался до слез по-настоящему.

Сначала режиссер собирался вырезать неудачный дубль, но при монтаже понял: смех Евстигнеева выглядит органично и добавляет сцене шарма. Так в фильме появился один из самых уморительных эпизодов, которого не было в сценарии.

Фразы Быкова вроде «фефекты фикции» мгновенно разошлись на цитаты, а зрители приняли эпизод как чистое киношное золото.

Чиновники, впрочем, юмора не оценили: в Госкино усмотрели в логопеде намек на самого Брежнева, которого дразнили за дикцию, а критики называли фильм «легковесным» — но запрещать картину в кои-то веки не стали.

Ранее мы писали: Сантехник с приоритетами и мальчик-нарушитель: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кратким описаниям героев? (тест)