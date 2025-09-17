Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР

«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР

17 сентября 2025 17:09
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР

В сценарии сцена была прописана иначе.

В конце 70-х Алексей Коренев снимал свою комедию «По семейным обстоятельствам» и мечтал заполучить в картину Ролана Быкова. Актер был страшно занят — играл в нескольких проектах и параллельно ставил собственные фильмы. Согласился только при условии: один день съемок и ни минутой больше. Задача непростая — но это пошло картине на пользу.

Роль логопеда, к тому же страдающего от дефекта речи, казалась почти издевкой, но Быков отыграл ее гениально.

«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР

На площадке предупредил сразу: переснимать ничего не будет, снимайте с первого дубля. Коллеги потом шутили, что текст он зубрил прямо в лифте «Мосфильма».

И действительно — сцена, где его герой приходит к родителям маленькой Леночки и объясняет диагноз ребенка, получилась неровной, зато блестящей.

Быков так виртуозно коверкал слова, что вся группа едва держалась от смеха. А Евгений Евстигнеев, находившийся в кадре, вовсе не выдержал — расхохотался до слез по-настоящему.

Сначала режиссер собирался вырезать неудачный дубль, но при монтаже понял: смех Евстигнеева выглядит органично и добавляет сцене шарма. Так в фильме появился один из самых уморительных эпизодов, которого не было в сценарии.

Фразы Быкова вроде «фефекты фикции» мгновенно разошлись на цитаты, а зрители приняли эпизод как чистое киношное золото.

Чиновники, впрочем, юмора не оценили: в Госкино усмотрели в логопеде намек на самого Брежнева, которого дразнили за дикцию, а критики называли фильм «легковесным» — но запрещать картину в кои-то веки не стали.

Ранее мы писали: Сантехник с приоритетами и мальчик-нарушитель: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кратким описаниям героев? (тест)

Фото: Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам» (1978)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала «Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала Читать дальше 17 сентября 2025
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Читать дальше 17 сентября 2025
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Читать дальше 17 сентября 2025
«Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули «Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули Читать дальше 17 сентября 2025
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Читать дальше 16 сентября 2025
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали «Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали Читать дальше 16 сентября 2025
От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото) От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото) Читать дальше 15 сентября 2025
Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней Читать дальше 14 сентября 2025
Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли Читать дальше 18 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше