Откуда такие деньги в СССР? Не поверите, столько стоил фильм «Война и мир»

Легендарная картина «Война и мир» Сергея Бондарчука — одна из главных вершин кинематографии СССР. Поражает воображение не только масштаб съемок (полсотни музеев трудились над обеспечением реквизита), но и работа декораторов, художников по костюмам и количество массовки (120 тысяч солдат-срочников и 1,5 тысячи всадников специального кавалерийского полка). От сумм, которые были выделены режиссеру для работы над лентой, даже в наши дни захватывает дух.

Фильм должен был продемонстрировать всему миру не только тот факт, что советские кинематографисты ни в чем не уступают голливудским коллегам, но и показать идеологию и «дух народа». И денег на достижение этих целей советское руководство не жалело.

По оценкам специалистов, в ценах 1967 года, когда Бондарчук наконец закончил съемки, стоимость четырехсерийной ленты достигала 100 млн долларов. А по нынешним меркам она была бы как минимум в пять раз больше.

Неудивительно, что при таком размахе фильм не только триумфально прокатился по всему миру, получив и «Оскар», и «Золотой глобус», и еще множество наград, но и по сей день остается самым дорогим фильмом в истории отечественного кино.