«Откуда такая грудь?»: преображение Барбары Брыльской вызвало оторопь (фото)

Такой знаменитую Надю не видел еще никто.

Барбара Брыльска — эталон моды Советского Союза. Каждая женщина мечтала как минимум иметь такое же платье, как у героини Нади из «Иронии судьбы», а как максимум — весь гардероб артистки. Время идет, мода меняется, поэтому в одном из выпусков передачи «Модный приговор» главной героиней стала польская актриса.

Сама женщина появилась в студии программы в скромном сером платье. Стилисты же разгулялись на всю катушку, изменив образ Брыльской кардинальным образом.

Первый вариант вызвал настоящий шок у женщины. Барбара, смеясь, заявила: «Это не я. Это какая-то чужая баба».

В стороне не остались и комментаторы в социальных сетях, которые шоковое состояние разделили: «А когда у нее такая грудь появилась? В фильме слабая троечка».

Отметим, что образ выглядел весьма элегантно и изящно, выгодно подчеркивая отличную фигуру женщины и делая ее на десять лет моложе.