Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас

Новая экранизация «Мастера и Маргариты» подарила зрителю одного из самых запоминающихся Воландов за последние десятилетия. Немецкий актер Аугуст Диль создал образ, поражающий глубиной, иронией и гипнотической харизмой.

Знали ли вы, что актер, выросший на русских сказках и мечтавший играть в МХТ, во время съемок… не знал русского языка.

Диль и Россия

Интерес Диля к России не был случайным. Еще в детстве, слушая русские народные сказки, он по-настоящему боялся Бабы-Яги, а двадцать лет назад его дебютной театральной работой стала «Чайка», которую он привозил на Чеховский фестиваль и играл на легендарной сцене Московского Художественного театра.

Актер признается, что всегда чувствовал особую, подсознательную связь с Россией, возможно, усиленную общей историей и восхищением от фильмов Тарковского. Поэтому, когда предложение сыграть Воланда поступило, это стало для него личным вызовом.

Диль и языковой барьер

Парадокс заключался в том, что времени на подготовку почти не оставалось. Выучить большой объем сложнейшего текста на незнакомом языке за короткий срок было невозможно. Находка режиссера и самого актера оказалась одновременно простой и гениальной: в кадре Диль говорил на своем родном немецком, а уже после съемок, когда он успел освоить основы русского, самостоятельно озвучил все свои сцены.

Его подход к роли был глубоко философским. Он изучал различные ипостаси дьявола в культуре — Мефистофеля, Сатану, Люцифера — и пришел к выводу, что булгаковский Воланд для него будет «легким безвозрастным джентльменом», который смотрит на человечество как любознательный турист.

По словам экранной Маргариты, Юлии Снигирь, на площадке сложностей с актером, не понимавшим по-русски, не возникало. Он с головой погрузился в роман, подробно обсуждал сцены с Евгением Цыгановым на немецком и мгновенно влился в коллектив.

