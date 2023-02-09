Отксерокопировали: обомлеете, увидев мать Ивана Урганта (фото)
Такого многие поклонники не ожидали.
Иван Ургант не слишком часто выходит на связь со своими фанатами. Однако недавно телеведущий сделал исключение и немало удивил интернет-пользователей.
В социальных сетях он опубликовал фотографию своей матери — актрисы Валерии Киселевой. Оказалось, что 7 февраля заслуженная артистка могла отметить свой 72-й день рождения.
В подписи к кадру Ургант разоткровенничался о том, какой была его мама. Звезда экрана подметил, что она всю жизнь была предана любимой профессии и никогда не позволяла себе ругаться непечатными словами.
Между тем фолловеры знаменитости удивились тому, как сильно он похож на мать. Многие отметили, что Ивана будто отксерокопировали с Валерии Ивановны.
«Улыбка ваша от мамы — однозначно», «Это ваша улыба и блаженные глаза», «Вы действительно очень похожи на маму», — гласят комментарии в Сети.