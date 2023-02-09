Отксерокопировали: обомлеете, увидев мать Ивана Урганта (фото)

Иван Ургант не слишком часто выходит на связь со своими фанатами. Однако недавно телеведущий сделал исключение и немало удивил интернет-пользователей.

В социальных сетях он опубликовал фотографию своей матери — актрисы Валерии Киселевой. Оказалось, что 7 февраля заслуженная артистка могла отметить свой 72-й день рождения.

В подписи к кадру Ургант разоткровенничался о том, какой была его мама. Звезда экрана подметил, что она всю жизнь была предана любимой профессии и никогда не позволяла себе ругаться непечатными словами.

Между тем фолловеры знаменитости удивились тому, как сильно он похож на мать. Многие отметили, что Ивана будто отксерокопировали с Валерии Ивановны.