Отксерокопировали: глазам не поверите, увидев дочь Лилии Волковой из «Универа» (фото)

Комедийный сериал «Универ» был популярен благодаря тому, что показывал жизнь обычных студентов со своими радостями и неудачами. Но еще одной важной составляющей ситкома было разнообразие героев. Одним из самых ярких персонажей стала Лилия Волкова.

Девушка-хиппи была странной и необычной, поэтому быстро запомнилась зрителям. На экране ее сыграла Лариса Баранова. Актриса и в обычной жизни выглядит как героиня из популярного сериала. И похоже она уже растит свою маленькую копию.

Дочь Надя унаследовала от знаменитой мамы форму носа, вытянутый овал лица и пристальный взгляд. Даже стиль одежды девочки и ее родительницы почти идентичен, что смотрится очень мило. А подписчики артистки на устают подмечать сходство между ней и ее наследницей.