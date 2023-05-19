Отксерокопировали: дочь Киры из «Не родись красивой» выросла обворожительной девушкой

Ольга Ломоносова проснулась знаменитой после выхода сериала «Не родись красивой». Ей досталась роль строгой Киры Воропаевой — возлюбленной Андрея Жданова. Свою эффектную внешность Ольга передала старшей дочери.

У Ломоносовой и ее гражданского супруга Павла Сафонова трое детей — две девочки и мальчик. Старшей дочери Варе в декабре прошлого года исполнилось 16 лет. Ольга время от времени делится снимками со своей наследницей, и каждый такой снимок производит фурор.

Симпатичная Варвара поразительно похожа на свою звездную маму. У них практически одинаковые черты лица: нос, разрез глаз, лоб, губы. Нет сомнений, что через несколько лет Варя станет такой же красавицей, как и Ольга.

Подписчики не смогли скрыть своего восторга при виде семейного фото матери и дочери: «Как вы похожи, девочки!», «Очень красивая и светлая у вас девочка», «Ой, прям сестры! Вы так похожи», «Это ваша копия».

Ольга до сих пор не замужем за своим спутником жизни. Сафонов скептически относится к штампу в паспорте. Ломоносова, видимо, и не пытается его переубедить.