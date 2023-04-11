Открытый бунт: Кейт Миддлтон пошла против воли покойной Елизаветы II (фото)

Кейт Миддлтон немало удивила широкую общественность. Принцесса Уэльская сделала то, чего никогда не позволяла себе при жизни королевы Елизаветы II.

Британцы горячо обсуждают аутфит, который супруга принца Уильяма составила для посещения церковной службы по случаю Пасхи. Миддлтон известна своей любовью к ярким оттенкам. Вот и на этот раз она облачилась в неоновое синее платье, которое выгодно смотрелось на точеной фигуре монаршей особы.

Свой образ Кейт дополнила безупречной укладкой и сдержанным макияжем. Ее стиль можно было назвать безупречным, если бы не одно но. Впервые Миддлтон появилась на публике с ярко-красным маникюром. Это грубейшее нарушение королевского протокола — цвет ногтей монарших особ может быть исключительно натуральным.

Интернет-пользователи пребывают в шоке от того, что многодетная мать пошла против воли покойной Елизаветы II. «Кейт бунтует?», «После смерти монарха кто-то раскрепостился», — подтрунивают над Миддлтон в Сети.