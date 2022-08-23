Открыто продемонстрировала прелести: народ ахнул при виде оголившейся Пеговой

44-летняя Ирина Пегова решилась на откровения. В соцсетях она продемонстрировала, как загорает на побережье Кипра. Причем для выхода на пляж актриса выбрала очень откровенный купальник, оголяющий пикантные формы. Создавалось даже ощущение, что Пегова и вовсе загорает топлес. И на это сразу же обратили внимание ее фолловеры.

«Ой, как смело!», «Смотришь, затаив дыхание», «Тема не до конца раскрыта!», «Вот это да, удивили вы, Ирина», «Ого, без купальника?» — подчеркнули комментаторы, гадая, с кем же отправилась в отпуск звезда.

Надо отметить, что недовольных внешностью Пеговой в комментариях не нашлось. Поклонники считают, что пышные формы актрисы ей удивительным образом идут. А Ирина не скрывает от фанатов, что старается держать себя в форме. Она регулярно занимается в спортзале и следит за питанием, а еще у нее есть специальная диета из кефира, курицы и морепродуктов, благодаря которой можно за считанные дни скинуть лишние кило.