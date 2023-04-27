«Открыто говорить не могу»: что скрывает дочь Заворотнюк от фанатов матери

Анастасия Заворотнюк уже который год борется с серьезным заболеванием мозга. Поклонники звезды практически ничего не знают о своей любимице. Единственный источник новостей о «прекрасной няне» — соцсети ее дочери Анны.

Наследница Заворотнюк изредка выкладывает откровенные посты. Недавно у Анны спросили, как она относится к семейным вопросам, и Заворотнюк сказала, что старается никак на них не реагировать. Так ей проще пережить несчастье, которое обрушилось на ее семью. Анна призналась: «Это та травма, о которой я не могу говорить открыто уже много лет».

Но тут дело не в том, что для девушки такой способ наиболее комфортный. Судя по всему, муж Анастасии Петр Чернышев выбрал политику молчания и требует от родственников актрисы того же. Но даже свою позицию не делиться новостями с публикой семейство скрывает от общественности.

Сегодня Анна проживает в Дубае вместе со своим женихом. Судя по ее блогу, у девушки все складывается хорошо. Дочь Заворотнюк старается жить здесь и сейчас, но иногда отключиться от проблем ей не удается.