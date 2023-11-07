Открыть в себе принцессу: только 4 особенности внешности выдают аристократок

Посмотрите в зеркало, вдруг они есть и у вас.

Аристократов выдает внешность. Во всяком случае, так считалось в прошлом. Да и сейчас многие люди верят: женщин благородного происхождения можно узнать по нескольким признакам.

Конечно, это не значит, что все потомственные дворянки на одно лицо. Но некоторые общие черты все же существуют.

Так, признаком знатной особы считается прямой нос, без вздернутого кончика, с небольшой горбинкой. Совсем не такой, как делают себе голливудские знаменитости.

Форма лица тоже имеет значение. Считается, что у графинь и герцогинь правильные черты и узкий подбородок. Тот самый овал, который так стараются с помощью контуринга сделать визажисты, у них есть от природы.

Высокий лоб — еще один признак аристократизма. Кстати, в прошлом, чтобы подчеркнуть эту особенность, дамы даже выбривали волосы, отодвигая линию их роста.

Еще один классический признак — маленькие руки с тонкими пальцами. Эта черта обусловлена исторически: крестьянки были вынуждены всю жизнь тяжело трудиться. Из-за этого у них формировались крупные, сильные кисти. Дворянки же не делали ничего сами, вот их и прозвали «белоручками».