Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»

Поклонники подозревают, что у бывшего мужа Полины Гагариной наступили сложные финансовые времена. Ранее в соцсетях он опубликовал объявление о продаже принадлежащей ему дорогой иномарки, а на днях огорошил фолловеров новым признанием. Он отметил, что ищет любую работу, пошутив, что может вести лекции, съемки, танцы и даже готов приехать на чай.

«Открыт для предложений», — заявил Исхаков.

Что могло привести к финансовым затруднениям фотографа, пока неясно. Не так давно он помирился с бывшей супругой и даже посетил одно из ее выступлений. Гагарина в ответ прорекламировала новые курсы Исхакова, подчеркнув, что «он крутой» — и как муж, и как фотограф. Но, судя по недавним признаниям Дмитрия, курсы у него не раскупили, поэтому денежные вопросы до сих пор не улажены.

Напомним, детали своего развода Гагарина и Исхаков оставили в секрете. Поэтому фанаты не знают, выплачивает ли Дмитрий бывшей жене алименты на общую дочь. Ранее он заключил с певицей мировое соглашение, договорившись не увозить девочку из страны без ее согласия.