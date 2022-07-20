Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»

Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»

20 июля 2022 10:14
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»

Дмитрий Исхаков заявил, что готов к любым идеям.

Поклонники подозревают, что у бывшего мужа Полины Гагариной наступили сложные финансовые времена. Ранее в соцсетях он опубликовал объявление о продаже принадлежащей ему дорогой иномарки, а на днях огорошил фолловеров новым признанием. Он отметил, что ищет любую работу, пошутив, что может вести лекции, съемки, танцы и даже готов приехать на чай.

«Открыт для предложений», — заявил Исхаков.

Что могло привести к финансовым затруднениям фотографа, пока неясно. Не так давно он помирился с бывшей супругой и даже посетил одно из ее выступлений. Гагарина в ответ прорекламировала новые курсы Исхакова, подчеркнув, что «он крутой» — и как муж, и как фотограф. Но, судя по недавним признаниям Дмитрия, курсы у него не раскупили, поэтому денежные вопросы до сих пор не улажены.

Напомним, детали своего развода Гагарина и Исхаков оставили в секрете. Поэтому фанаты не знают, выплачивает ли Дмитрий бывшей жене алименты на общую дочь. Ранее он заключил с певицей мировое соглашение, договорившись не увозить девочку из страны без ее согласия.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Related video