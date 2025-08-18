«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа

Средиземье снова зовет — и на этот раз новости действительно гремят, как рог Гондора. Warner Bros. подтвердила, что фильм «Властелин колец: Охота на Голума» станет одним из главных блокбастеров ближайших лет, ведь в него возвращаются старые легенды.

На фестивале в Лондоне сэр Иэн Маккеллен объявил то, на что все надеялись, но мало кто верил:

«Режиссером будет Голум, и фильм будет полностью о Голуме. Но я открою вам два секрета об актерском составе. В фильме есть персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Больше я ничего не скажу!»

Да, Голум вновь станет главным героем — причем не только на экране, но и за камерой. Энди Серкис официально займется постановкой картины, продолжая свою культовую работу в motion-capture. Сценарий вновь создают Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, то есть в команду вернулись те, кто и сделал трилогию XXI века культурным явлением.

Сюжет сосредоточится на том самом промежутке между «Хоббитом» и «Братством кольца». Зрителей ждет погружение в расколотое сознание Смеагола-Голума, где жадность и жалость ведут вечную войну. Серкис обещает атмосферу, близкую к оригинальной трилогии, но при этом — куда более глубокое исследование психологии персонажа.

Съемки стартуют в 2026 году, премьера запланирована на декабрь 2027-го. И это только начало — студия подтвердила разработку как минимум еще одного фильма по вселенной Толкина.

На лондонской панели вместе с Маккелленом и Элайджей Вудом появились и другие звезды трилогии: Шон Эстин, Доминик Монаган, Билли Бойд, Джон Рис-Дэвис. Пока неясно, вернутся ли они в сюжетном плане, но уже сам факт такого сбора актеров щекочет нервы фанатам.

Возвращение Гэндальфа и Фродо спустя двадцать с лишним лет после «Возвращения короля» — событие для киноманов масштабное. Средиземье вновь оживает, и теперь у Голума есть шанс окончательно украсть шоу.

Ранее мы также писали: Готовьтесь считать убийства: легендарный Гимли вернется в продолжение «Властелина колец» при одном условии