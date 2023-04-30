"Откройте вторую кассу!": женщина этого знака Зодиака чаще всего устраивает скандалы

Время от времени каждый человек становится свидетелем незабываемого шоу, которое устраивают в общественных местах скандалистки. В очереди к врачу, в магазине, в транспорте - встретить вечно недовольных дам, которые так и пышут гневом по отношению к окружающим, проще простого. Они требуют открыть вторую кассу, хотя в очереди перед ними всего пара человек, шумят из-за того, что в метро кто-то нечаянно наступил на ногу, готовы наброситься на мамочку, ребенок которой громко расплакался в людном месте… По словам астрологов, чаще всего скандалы по любому поводы готовы закатить представительницы определнного знака зодиака - рассказываем, какого именно.

Дева

Даже не смейте пререкаться с представительницей земного знака - кто, как не перфекционистка Дева, лучше всех знает, как поступать окружающим? Женщины, появившиеся на свет под этим знаком, обожают строить не только своих близких и друзей, но и всех, до кого смогут дотянуться.

В очереди к врачу появился человек, которого Дева в глаза не видела?

Разразится буря, и неважно, что талон несчастного дан на более раннее время, чем у уроженки земного знака. Чей-то ребенок в метро никак не хочет успокаиваться? Дева непременно выразит вслух свое мнение, как воспитывать детей.

Как заметили астрологи, раздражение и недовольство становятся неизменными спутниками Девы.

Дамы, рожденные под этим знаком, как будто специально накапливают побольше агрессии, чтобы в первый же подходящий момент обрушить ее на бедную жертву и как следует пройтись по ней острым язычком.

Кстати, в чем Деве уж точно не откажешь, так это в ее словарном запасе. Представительницы знака умеют испортить настроение, даже не сказав ничего оскорбительного напрямую, они будут употреблять такие выражения и словосочетания, что не подкопаешься, но осадок все равно останется.

Именно из уроженок этого знака нередко получаются те самые бабушки-критиканши, которые день и ночь сидят на лавочках возле подъезда.

Все им не так и не эдак, молодежь нынче не та пошла, сосед не там свою собаку выгуливает, дети в песочнице расшумелись, и так далее по списку.

Рецепта, как избавить Деву от вредной привычки скандалить и осуждать окружающих, пока не изобрели. Однако астрологи советуют уроженкам этого знака поменьше зацикливаться на негативе и обращать больше внимания на приятные вещи - а там, глядишь, и желание рвать и метать пройдет.