Откройте форточку: известен лидер по токсичности среди знаков Зодиака

Если раньше токсичными, т.е. ядовитыми, называли определенные химические вещества, то сегодня с помощью этого эпитета характеризуют людей, способных отравить существование кому угодно. Столкнуться с ними можно где угодно - на работе, в общественных местах, а кому-то не повезло родиться в семье, где один из членов токс. После общения с такими людьми остается неприятный тяжелый осадок, появляются тревожные и депрессивные мысли, а силы и желание заниматься любимыми делами, напротив, пропадают. Астрологи выяснили, под каким знаком зодиака чаще всего рождаются токсичные люди - лучше обходить их за версту.

Овен

Независимо от того, сколько лет исполнилось Овну и какого он пола, ему под силу довести до ручки любого. Представители огненного знака известны своим нравом, который можно смело охарактеризовать как токсичный. Всюду, где бы они не появлялись, возникает как минимум напряженная обстановка, как максимум - скандал.

Овен свято убежден в своей правоте. Даже если вы приведете ему тонну здравых и подтвержденных авторитетными источниками аргументов, он все равно станет с упорством, достойным лучшего применения, доказывать, что он стопроцентно прав, а вы ошибаетесь.

Люди, уже знакомые с этой чертой знака, предпочитают не вступать с ним в полемику - нервы дороже.

Решение игнорировать нападки Овна будет разумным, однако если вы не поддаетесь на одну провокацию, он прибегнет к другой. Представители огненной стихии знают, как обжечь якобы случайно оброненным словом. Дразнить собеседника, расшатывать пол у него под ногами, разводить на сильные эмоции - излюбленная тактика токсичных людей.

Овен настолько любит словесные баталии, что их нехватку в реальной жизни восполняет в интернете.

В любой социальной сети в кипящей ветке с комментариями водятся тролли, провоцирующие собеседников на бессмысленные и эмоциональные споры. Как правило, под аватаркой такого интернет-тролля скрывается Овен.

При этом, выплеснув негатив и от души подпитавшись чужими эмоциями, Овен чувствует себя замечательно.

Он отправляется дальше по своим делам, как ни в чем не бывало, а его собеседник остается на своем месте, совершенно обессиленный произошедшим конфликтом. И это именно тот признак, который с головой выдает токсичного собеседника - он буквально высасывает силы из оппонента.