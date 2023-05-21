Откровенный наряд омолодил Шэрон Стоун на 20 лет: теперь о нем мечтает каждая модница

Со временем женщины начинают все реже носить откровенные наряды с облегающими силуэтами и глубокими вырезами. Такие образы оголяют части тела, которые сильнее всего выдают возраст красавицы. Тем не менее дамам даже после 60 лет иногда удается роскошно выглядеть в пикантных образах.

Такой способностью может похвастаться и Шэрон Стоун. Она всегда славилась потрясающим чувством стиля и демонстрировала свою идеальную фигуру. Поэтому даже на пенсии актриса выглядит притягательно. В очередной раз блондинка поразила публику, когда выбрала для ковровой дорожки красный брючный костюм. Жакет с глубоким декольте смотрелся на 65-летней знаменитости вполне уместно и омолодил ее на два десятилетия. А сдержанный макияж подчеркнул голубые глаза и выразительные скулы.