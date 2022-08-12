Откровенное признание Андрейченко: «Ничего страшнее, чем эта встреча, в моей жизни быть не могло»

Роли в фильмах 1983 года «Мэри Поппинс, до свидания» и «Военно-полевой роман» принесли Наталье Андрейченко огромную популярность в СССР. Она признавалась, что сценарии стопками лежали у нее дома на подоконниках, а режиссеры конкурировали друг с другом, чтобы заполучить актрису в свой проект. Но на самом пике карьеры звезда покинула страну.

Свой отъезд сейчас, по прошествии многих лет, она называет большой трагедией. Оказалось, что виной всему стал актер и режиссер Максимилиан Шелл, которым увлеклась Наталья.

«Ничего страшнее, чем эта встреча, в моей жизни быть не могло», — откровенно призналась актриса в шоу «Мой герой ».

Когда их роман завязался, Наталья еще была замужем за Максимом Дунаевским. Актриса тут же попала в «черный список» — советских властей оскорбило поведение актрисы, изменяющей народному композитору с иностранцем. Но Андрейченко так влюбилась, что готова была на любые жертвы.

В 1985 году она вышла замуж за Шелла и вскоре покинула с ним страну. Брак, ради которого она пренебрегла карьерой, распался в 2005 году. Наталья вернулась в Россию, но о былой популярности речи уже не было. Теперь она только сетует, вспоминая роли, которые писались специально под нее — по ее словам, именно она должна была сниматься в «Интердевочке» и «Зимней вишне».