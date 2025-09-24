«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)

Сложно поверить, но одну из картин даже сравнили с фильмом «Американский пирог».

Советские фильмы давно стали народным достоянием, но даже у признанных шедевров имеются свои хейтеры. Да, наряду с хвалебными отзывами часто встречаются и отрицательные рецензии.

Порой они весьма едкие и субъективные... Но зато показывают, что даже самые любимые сегодня ленты могут вызывать споры и непонимание.

Кто-то ругал сюжет, кого-то раздражали герои, а кого-то — излишняя, на его взгляд, комедийность или, наоборот, серьезность. Попробуйте взглянуть на знакомые с детства фильмы глазами скептически настроенного зрителя прошлого.

Сможете ли вы угадать, о какой классике идет речь, если вам расскажут только о ее «недостатках»? Сейчас выясним. Желаем удачи!

