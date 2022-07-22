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«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным

22 июля 2022 13:35
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным

Елена Королева раскрыла детали неудачного романа с певцом.

В начале прошлого года Елена Королева и Прохор Шаляпин часто посещали вместе светские мероприятия. При этом певец отрицал романтические отношения с внучкой Людмилы Гурченко. По его словам, между ними была лишь дружба. Но у Королевой другая версия развития событий.

Внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным, сообщив, что у них был не самый удачный роман. Елена вспомнила, как они пытались друг за другом поначалу ухаживать. Но очень скоро обнаружили, что интересы и цели в жизни у них отличаются. Тогда между Еленой и Прохором состоялся серьезный разговор.

«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным

«Откровенно все обсудили», — призналась Королева в беседе с порталом PROZVEZD.

Тем не менее они смогли остаться друзьями. Елена положительно отзывается о новой пассии певца Ольге Сан, считая, что это правильный выбор. Кроме того, Шаляпин тоже поддерживает подругу. Помощь и неравнодушие близких особенно нужны сейчас Королевой, которая ждет ребенка от бросившего ее возлюбленного.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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