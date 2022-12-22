Откровения звезды «Кухни» после лечения в клинике повергнут в шок: могло случиться с каждым

Марк Богатырев обрел наибольшую известность после выхода на экраны сериала «Кухня». Многие поклонники даже не догадываются, чего артисту стоили съемки в этом проекте.

По уверению актера, он всегда слишком сильно погружается в свою роль — переживает каждую строчку сценария и каждую ситуацию, в которой оказывается его герой. Все это привело к тому, что из-за слишком насыщенного графика съемок у звезды возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Днем Богатырев хотел спать, а ночью не мог уснуть. Из-за отсутствия полноценного отдыха артист начал чувствовать себя крайне подавленным. По воспоминаниям знаменитости, в тот период своей жизни он попросту «погибал».

Дошло до того, что актер выпил снотворное и почувствовал себя плохо. Тогда он тут же позвонил ассистентке, которая и вызывала скорую помощь. Так звезда «Кухни» оказался в психиатрической больнице, где ему пришлось пройти лечение.

Медики объяснили знаменитости, что тот должен сделать перерыв в работе, иначе проблема не решится. Ситуация усугубилась тем, что информация о случившемся с Богатыревым дошла до журналистов, которые принялись преследовать его в надежде взять интервью. «Это был ад — жить под прицелами их телекамер», — отметил актер в беседе с изданием «Караван историй ».