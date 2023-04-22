Откровения вдовы Кобзона проберут до мурашек: что скрывал «примерный семьянин» от публики

Иосиф Кабзон всегда производил впечатление очень мудрого и опытного мужчины. Поклонники восхищались его вокальными данными и преданностью своей жене. В браке певец прожил целых 47 лет, что сегодня является большой редкостью.

Однако после смерти знаменитого исполнителя его вдова откровенно рассказала о всех трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться за эти годы. Оказалось, что образ счастливой семьи имеет мало общего с действительностью. Нелли Михайловна признавалась, что порой музыкант вел себя как маленький ребёнок и не мог выполнить даже банальные действия. К примеру, Иосиф Давыдович не знал как готовить или убирать за собой вещи, из-за чего его супруга чувствовала себя служанкой.

Но тяжелее всего женщина переживала по поводу измен своего мужа. Однажды она даже рассталась с ним и полгода жила одна с двумя детьми. В программе «Судьба человека» Нелли Михайловна рассказала, что простила певца, лишь увидев как он страдает.